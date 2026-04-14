Житель Удмуртии попытался придушить военного комиссара на похоронах бойца СВО

15:50, 14 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Красногорский район\n#насилие
Источник фото: ИИ
Суд назначил применившему насилие год условно.

Красногорское. Удмуртия. Жителя Красногорского района признали виновным в применении насилия в отношении военного комиссара. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

В марте 2026 года военный комиссар Красногорского и Юкаменского районов УР осуществлял свои должностные полномочия по организации похорон военнослужащего, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя вызывающе и нарушал общественный порядок в ходе похорон военнослужащего в здании дома культуры.
Военный комиссар находился в форменном обмундировании, представился подсудимому и сделал ему замечание на его поведение. После чего подсудимый схватил за шею потерпевшего и с силой сдавил её, причинив нравственные страдания и физическую боль.

В судебном заседании 58-летний мужчина вину в совершении преступления признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

