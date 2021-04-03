Против «Скопинского маньяка» подали новый иск

Ранее его признали виновным в нарушении административного надзора.

Скопин. Рязанская область. Отдел полиции «Скопинский» подал иск в суд по поводу административного надзора над Виктором Моховым, более известным как «Скопинский маньяк». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Мохов является ответчиком по делу об установлении, прекращении или продлении административного надзора — меры, которая применяется к освобождённым из колонии. Сотрудники полиции должны проверять надзираемого, как освобождённое лицо выполняет ограничения, наложенные судом.

Кроме того, в пятницу, 2 апреля, Мохова признали виновным в нарушении административного надзора. За это его могут оштрафовать на сумму до 1 500 рублей или арестовать на 15 суток.

Стоит напомнить, что в 2000 году Виктор Мохов обманом заманил к себе в дом двух девушек, а впоследствии спрятал их в подвале. Похищенные, которым не было 18 лет, находились вне воли почти 4 года и регулярно подвергались насилию. В 2004 году Мохова задержали. Через год его приговорили к 17 годам заключения, однако позже снизили срок на 2 месяца. «Скопинский маньяк» вышел на свободу в 2021 году и после освобождения дал интервью Ксении Собчак.