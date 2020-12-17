Благовещенские спасатели отстояли от огня международный терминал аэропорта

Открытым огнем пылала крыша здания на площади 1200 кв. м.



Игнатьево. Амурская область. Пожар на международном терминале в аэропорту Игнатьево потушили спасатели Благовещенска. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

Информация о возгорании на терминале международного аэропорта Игнатьево имени Н.Н. Муравьева-Амурского (находится в 15 км к северо-западу от Благовещенска) поступила на центральный пункт пожарной связи региональной столицы утром 17 декабря. Первые пожарные расчеты были на месте уже через 10 минут. К этому времени пылала крыша строения. Общая площадь возгорания составила около 1200 кв. м.

Менее чем через час открытое горение было ликвидировано, пожар локализован. В тушении участвовали 59 человек и 19 единиц техники. Огонь повредил кровлю и стены терминала. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, выясняются причины возгорания.