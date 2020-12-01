У прокуратуры появились претензии к действиям руководства Владивостока во время ЧС

На помощь гражданским властям привлекли военных моряков.



Владивосток. Приморский край. Главе Владивостока вынесено представление о ненадлежащем взаимодействии городских служб при ликвидации последствий циклона. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

В правоохранительном ведомстве считают, что это привело к неоправданно длительному восстановлению нормальной жизнедеятельности городского хозяйства.

Также в вину мэру вменяют ненадлежащее содержание администрацией города объектов инженерной инфраструктуры и отсутствие перечня резервных генераторов. Это привело к несогласованным действиям оперативного штаба Владивостока и затягиванию процесса подключения объектов к коммунальным ресурсам, заявили в прокуратуре.

Кроме того, муниципалитет не обеспечил бесперебойного электроснабжения жителей острова Попова (находится в 20 км к югу от Владивостока и в 0,5 км от острова Русский). Городские власти не озаботились заблаговременным приобретением плавсредств для помощи населению островов в случае ЧС.

Градоначальнику предъявлено требование обеспечить жителей надежными источниками электроснабжения, а также организовать доступное транспортное сообщение с островами.

Напомним, в ночь на 19 ноября на Владивосток обрушился циклон. Ледяной дождь и снегопад продолжались несколько дней и привели к многочисленным авариям на линиях энерго- и теплоснабжения, перебоям с интернетом и связью, нарушениям в работе общественного транспорта. В Приморье введен режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы. Одной из проблем остается расчистка от наледи вант моста, ведущего на остров Русский. К работам привлекли промышленных альпинистов, но они выходят на объект только при спокойной погоде.

Добавим, к доставке жителей на остров Русский привлекли десантные катера. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, пишет «Интерфакс». Паром не справляется с потоком пассажиров, возросшим из-за перекрытия моста. На острове Русский проживает несколько тысяч владивостокцев. Здесь расположены Дальневосточный федеральный университет и Приморский океанариум.