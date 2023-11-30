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Пожилой житель Глазова вместо покупки рыбы начал угрожать супружеской паре топором

11:00, 30 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Пожилой житель Глазова вместо покупки рыбы начал угрожать супружеской паре топором
11:00, 30 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
184
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#угрозы
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
184
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Зайдя в квартиру он сразу стал вести себя агрессивно.

Глазов. Удмуртия. 62-летний житель Глазова угрожал топором 55-летней женщине и её 57-летнему супругу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Об инциденте в полицию сообщила потерпевшая. Она рассказала, что неизвестный человек под предлогом покупки пойманной мужем рыбы пришел в их с супругом квартиру. Но зайдя в помещение злоумышленник стал вести себя агрессивно и начал замахиваться топором. Владелец квартиры выхватил оружие и удерживал злоумышленника до приезда полиции. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК России («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»). За совершенное преступления житель Глазова может лишиться свободы на срок до 2 лет. 

11:00, 30 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
184
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#угрозы