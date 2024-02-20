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В 2023 году на электронные почты судов Удмуртии пришло более 100 сообщений о минировании

16:15, 20 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
В 2023 году на электронные почты судов Удмуртии пришло более 100 сообщений о минировании
16:15, 20 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#угрозы
Фото: ИА «Сусанин»
28
0

К счастью, ни один факт не подтвердился.

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году на электронные почты судов всех уровней в Удмуртии пришло в общей сложности 105 сообщений о минировании. К счастью, ни один факт не подтвердился. Об этом 20 февраля на совещании судей рассказал начальник Управления Судебного департамента в Удмуртской Республике Юрий Овечкин.

Напомним, что в 2022 году такие случаи тоже фиксировались. Так, в апреле сообщения получили суды в Ижевске, Воткинске, Можге, Балезино, Завьялово. В них говорилось, что здание суда заминировано, бомбы имеют механизм самоликвидации, и на перевод денег злоумышленник даёт шесть часов. «Сусанин» писал, что в мае та же история повторилась в ряде других судов Удмуртии.

Все сотрудники были эвакуированы, учреждения проверены. Угрожающие сообщения оказались ложными.

16:15, 20 февраля, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#угрозы