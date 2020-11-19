Михаилу Меню запретили надолго покидать дом и общаться с рядом лиц

Ранее экс-губернатора задержали по подозрению в присвоении крупной суммы из бюджета Ивановской области.



Москва. Аудитору Счетной палаты Михаилу Меню на 2 месяца запретили «определенные действия». Решение об этом вынес Басманный суд, пишет «Интерфакс».

Как рассказала изданию пресс-секретарь суда Ирина Софинская, бывшему губернатору и министру до 18 января запрещено покидать место проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом. По ее словам, об этом суд попросило следствие.

Напомним, Михаил Мень был задержан 18 ноября по подозрению в причастности к растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. Ранее в этот же день Совет Федерации лишил его иммунитета от уголовного преследования, полагающегося аудитору Счетной палаты.

Известно, что показания на Михаила Меня дал, в частности, его преемник на посту главы Ивановской области Павел Коньков. Он также проходит по указанному делу. Третьим фигурантом является управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Обоих взяли под стражу еще летом 2019 года.

Следователи считают, что входящая в группу «Продо» компания «Ивановский бройлер» при содействии руководства области получила кредит в 700 млн рублей из бюджета региона. Затем деньги были присвоены, полагают в Следственном комитете.

Губернатором Ивановской области Михаил Мень был в 2005-2013 годах. Затем 5 лет возглавлял министерство строительства и ЖКХ России. После этого был назначен аудитором Счетной палаты. Является сыном известного религиозного деятеля, священника и богослова Александра Меня, убитого в 1990 году. Уволить Михаила Меня из Счетной палаты может только президент, но он соответствующего представления пока не внес.