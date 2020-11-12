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В Татарстане прокуроры проверят видео с издевательствами над пятиклассником

13:46, 12 ноября, 2020
Евгений Кандаков
В Татарстане прокуроры проверят видео с издевательствами над пятиклассником
13:46, 12 ноября, 2020
Евгений Кандаков
17
0
#дети\n#Татарстан\n#Прокуратура\n#видео\n#школа\n#подростки\n#скандал\n#избиение\n#кадеты
Фото: pixabay.com
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Инцидент произошел в деревне Куркачи.

Куркачи. Татарстан. Скандальное видео с издевательствами над пятиклассником со стороны старших школьников привлекло внимание прокуратуры Высокогорского района Татарстана. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Реальное время».

Инцидент произошел, предположительно, в деревне Куркачи, где во время осенних каникул отдыхали кадеты школы №67 Кировского района Казани. На видеокадрах они наносят побои ученику 5 класса. Ролик был выложен впоследствии в социальные сети.

Как пишет «Российская газета», по предварительным данным, воспитатели в это время занимались оформлением документов в другом помещении. Им уже вынесено дисциплинарное взыскание. К проверке подключилось министерство образования Татарстана.

13:46, 12 ноября, 2020
Евгений Кандаков
17
0
#дети\n#Татарстан\n#Прокуратура\n#видео\n#школа\n#подростки\n#скандал\n#избиение\n#кадеты