В Татарстане прокуроры проверят видео с издевательствами над пятиклассником

Инцидент произошел в деревне Куркачи.



Куркачи. Татарстан. Скандальное видео с издевательствами над пятиклассником со стороны старших школьников привлекло внимание прокуратуры Высокогорского района Татарстана. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Реальное время».

Инцидент произошел, предположительно, в деревне Куркачи, где во время осенних каникул отдыхали кадеты школы №67 Кировского района Казани. На видеокадрах они наносят побои ученику 5 класса. Ролик был выложен впоследствии в социальные сети.

Как пишет «Российская газета», по предварительным данным, воспитатели в это время занимались оформлением документов в другом помещении. Им уже вынесено дисциплинарное взыскание. К проверке подключилось министерство образования Татарстана.