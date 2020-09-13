54 квартиры полностью выгорели во время пожара в многоэтажке Краснодара

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Краснодар. Пожар в краснодарской многоэтажке оставил без жилья 54 семьи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Евгений Первышов. По его словам, в результате возгорания в доме на улице Российской, 267/6 полностью уничтожен весь верхний этаж – 54 квартиры. Жильцов временно размещают в гостинице «Кавказ».

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Как сообщает региональное управление МЧС, возгорание на мансардном этаже восьмиэтажки произошло в ночь на 13 сентября. Из здания эвакуировали 300 человек. Полностью ликвидировать пожар удалось к 07:43 по московскому времени. Пострадавших нет.

Первышов также рассказал, что 13 сентября начнется демонтаж опасных конструкций, затем в доме проведут следственные действия.