Лесной пожар в Ростовской области полностью потушили спустя 3 дня

Общая площадь возгорания составила 1598 га.

Митякино. Ростовская область. В Ростовской области полностью потушили лесной пожар. Об этом сообщает местная пресс-служба МЧС.

Напомним, что возгорание в четырех районах Ростовской области — Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском — началось 2 сентября. Была организована эвакуация жителей, погибла 1 женщина. Спустя двое суток пожар удалось локализовать на трех участках.

Утром 5 сентября пожар потушили и на землях лесного фонда в Тарасовском районе.



По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 1598 га. Огонь повредил несколько строений.

Как сообщает РБК, по предварительным данным, причиной происшествия стало замыкание электролиний. Всего пострадало 46 человек.



