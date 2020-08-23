В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

Пострадавших среди сотрудников спецслужб и мирного населения нет.

Троицкое. Ингушетия. Двоих боевиков ликвидировали в зоне контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщили «Известия» со ссылкой на источник ТАСС.

Ранее в этот же день оперштаб республики заявил о введении режима КТО в Сунженском районе в поселении Троицкое.

«Обстановка контролируется. Мы обращаемся к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов», — отметили в оперштабе.

Отметим, что 18 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации в Ингушетии двух боевиков. По данным ведомства, в настоящее время их личности установлены. Злоумышленники ранее участвовали в нападениях на правоохранителей.