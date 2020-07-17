В Байкал во время шторма вылилось топливо из накренившегося судна

Природоохранная прокуратура и другие ведомства устанавливают ущерб и виновных.



Хужир. Иркутская область. У берегов байкальского острова Ольхон в воду попало топливо из накренившегося судна. Об этом сообщили в пресс-службе Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры.

По оперативной информации, во время шторма частное судно, пришвартованное к причалу в поселке Хужир, сильно накренилось. В результате часть топлива вытекла в Байкал.

По данному факту проводится проверка. В ней участвуют сотрудники полиции, Росприроднадзора, Росрыболовства, МЧС и других заинтересованных ведомств.

Специалисты взяли пробы воды, определяют причиненный ущерб. Нефтяное пятно локализуют и ликвидируют. Работы поставлены под личный контроль руководства межрегиональной природоохранной прокуратуры.

«После установления лиц, виновных в происшествии, будет решен вопрос об их персональной ответственности», - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в начале июля в Пермском крае в результате сброса химических отходов произошло загрязнение воды в Каме.