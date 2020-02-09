Среди погибших – трехлетняя девочка.

Тосно. Ленинградская область. Уголовное дело возбудили после гибели трех человек, провалившихся под лед в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

Днем в субботу, 8 февраля, мужчина с двумя детьми катался на лыжах по льду карьера в Тосненском районе.

«Внезапно лед треснул, и мужчина с детьми провалились в воду. Главе семейства удалось выбраться и спасти одного из детей. Второй ребенок, 3-летняя девочка, погибла», – отметили следователи.

Позже в этот же день на этом же карьере провалились под лед и погибли еще двое лыжников – мужчина и женщина. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Специалистам предстоит выяснить все причины и условия, которые способствовали трагедии, и дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения граждан на льду.