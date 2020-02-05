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Напавшего на Памфилову с электрошокером душевнобольного отправили в психбольницу

11:38, 05 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Напавшего на Памфилову с электрошокером душевнобольного отправили в психбольницу
11:38, 05 февраля, 2020
Евгений Кандаков
111
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#ЦИК\n#мигранты\n#лечение\n#суд\n#психиатрическая экспертиза\n#нападение\n#Памфилова
Фото: twitter.com/ldpr_mytischi
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Злоумышленник пробрался в дом руководителя Центризбиркома в преддверии единого дня голосования.

Москва. Суд вынес решение по уголовному делу о разбойном нападении на главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову в ее доме. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, преступление было совершено 6 сентября 2019 года, за 2 суток до единого дня голосования, и вызвало широкий общественный резонанс. Элла Памфилова застала в своем доме в Подмосковье незнакомого мужчину, который напал на нее с электрошокером, нанес несколько ударов и скрылся. Серьезного ущерба здоровью главы ЦИК он не причинил.

Вскоре злоумышленника задержали. Следствием и судом было установлено, что нападавший - Ахад Карабалаев, с 2014 года не имевший постоянного места жительства и источника дохода. В дом Памфиловой он проник, не зная о том, кому принадлежит объект, в надежде добыть денег или других ценностей.

Медики пришли к выводу, что на момент нападения Карабалаев страдал психическим расстройством и признали его невменяемым. Мужчину направили на принудительное лечение.

11:38, 05 февраля, 2020
Евгений Кандаков
111
0
#ЦИК\n#мигранты\n#лечение\n#суд\n#психиатрическая экспертиза\n#нападение\n#Памфилова

 

 

 


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