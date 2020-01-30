Задержанные по делу Голунова правоохранители отрицают свою вину

Один из них утверждает, что его заставляют оговаривать себя и других.



Москва. Бывшие полицейские, арестованные по делу Голунова, не признают себя виновными. Об этом сообщает агентство RT, специальный корреспондент которого, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Борис Клин, посетил задержанных в изоляторе.

В частности, экс-сотрудник МВД Игорь Ляховец назвал обвинения бредом. По его словам, следователь предложил ему оговорить себя и других и пойти под домашний арест, либо настоять на своем и отправиться в СИЗО. Также Ляховец заявил, что в день задержания Голунова он вообще находился в отпуске. Журналиста, считает он, реабилитировали под давлением общественности, а его и других правоохранителей назначили «стрелочниками».

Другой задержанный экс-полицейский, Максим Уметбаев, заявил, что непосредственно в задержании Голунова участия не принимал. По его версии, с журналистом он общался в течение полутора часов, когда водил его прикованным за руку по квартире во время обыска.

Еще один бывший полицейский, Роман Феофанов, также не считает себя виновным.

Четвертый фигурант дела, Акбар Сергалиев, от общения с членами ОНК отказался.

Пятого задержанного экс-полицейского Дениса Коновалова проинтервьюировать не удалось, поскольку его отправили в Басманный суд, который должен был выбрать меру пресечения задержанным по делу Голунова.

Напомним, в начале июня 2019 года бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному району Москвы задержали корреспондента портала «Медуза» Ивана Голунова, что вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня Голунова освободили из-под ареста. Затем начались увольнения полицейских, занимавшихся делом журналиста. 29 января 2020 года стало известно об их задержании.