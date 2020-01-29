В Москве задержали бывших полицейских по делу Ивана Голунова

Ранее журналиста признали потерпевшим по скандальному делу.

Москва. Нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному району Москвы задержали по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает «РБК».

Речь идёт о пяти бывших сотрудниках отдела по контролю за оборотом наркотиков. Сейчас они находятся на допросе в следственном комитете.

Напомним, что в начале июня 2019 года журналиста Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков, что вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня Голунова освободили из-под ареста. Затем начались увольнения полицейских, занимавшихся делом журналиста.