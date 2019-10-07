Во Владивостоке уволившийся водитель поджег автомобили на 9 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.
Владивосток. Приморский край. Житель Владивостока после увольнения с должности водителя эвакуатора поджег автомобили. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморью.
О ЧП в полицию сообщил очевидец. Полицейские, приехавшие на территорию автобазы, обнаружили две пылающие машины, предполагается, что подозреваемый облил их горючей жидкостью.
Задержанный 32-летний мужчина признался в совершении злодеяния. По его словам, его уволили без выплаты зарплаты, что побудило его к преступлению. Кроме того, подозреваемый признался еще в одном поджоге.
Ущерб компании оценили на сумму около 9 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали.