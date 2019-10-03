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Следователи предъявили обвинение командиру загоревшегося в Шереметьево самолета

10:12, 03 октября, 2019
Дарья Снидкова
Следователи предъявили обвинение командиру загоревшегося в Шереметьево самолета
10:12, 03 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#Следственный комитет\n#Москва\n#обвинение\n#крушение самолета
Фото: МАК
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По нему пилоту грозит до 7 лет лишения свободы.

Москва. Следственный комитет России предъявил обвинение командиру самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денису Евдокимову, который совершил аварийную посадку в Шереметьево. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «источник, близкий к защите».

Пилота обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальная санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы или принудительные работы на срок до 5 лет.

Отмечается, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) еще не закончил анализ, нет результатов и экспертиз, назначенных самим СК.

«Только по результатам указанных экспертиз и окончательного отчета МАК можно будет сделать выводы об истинных причинах произошедшей трагедии», — отметил источник.

Также защита просит назначить дополнительные экспертизы.

RT со ссылкой на ТАСС, приводит слова адвоката Евдокимова Натальи Митусовой о сути обвинения.

«Нашему подзащитному вменяется нарушение при посадке, а именно неправильное управление ручкой управления. Защита приводила следствию аргументы о некорректной реакции самолёта на управление КВС (командира воздушного судна)», — сообщила Митусова.

В «Аэрофлоте» также призвали не делать преждевременных выводов, отметив, что оказывают содействие в расследовании.

Напомним, вечером 5 мая самолет, следовавший рейсом Москва-Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Предполагается, что в лайнер попала молния, выведя из строя радиосвязь.

При жесткой посадке судно загорелось. На борту в момент ЧП находились 73 пассажира и 5 членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.

Ранее была опубликована расшифровка разговора пилота с диспетчером. 

10:12, 03 октября, 2019
Дарья Снидкова
575
0
#Следственный комитет\n#Москва\n#обвинение\n#крушение самолета

 

 

 


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