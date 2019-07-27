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Около тысячи жителей Амурской области эвакуировали из-за паводка

10:55, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
Около тысячи жителей Амурской области эвакуировали из-за паводка
10:55, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
59
0
#экология\n#паводок\n#Амурская область\n#происшествие
Фото: Википедия
59
0

Причиной подъема воды стали обильные осадки.

Амурская область. Около тысячи жителей Амурской области эвакуировали из-за паводка. Как сообщает ВестиФМ, причиной подъема воды стали обильные осадки, в результате которых поднялся уровень рек Зея и Селемджа.

В регионе уже объявили режим ЧС. Вода подтопила почти 600 частных домов, большинство – в Мазановском районе. Без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов.

Подтопление угрожает 20 населенным пунктам в пяти районах. Всего планируется эвакуировать около 3 тыс. человек.

10:55, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
59
0
#экология\n#паводок\n#Амурская область\n#происшествие

 

 

 


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