Причиной подъема воды стали обильные осадки.

Амурская область. Около тысячи жителей Амурской области эвакуировали из-за паводка. Как сообщает ВестиФМ, причиной подъема воды стали обильные осадки, в результате которых поднялся уровень рек Зея и Селемджа.

В регионе уже объявили режим ЧС. Вода подтопила почти 600 частных домов, большинство – в Мазановском районе. Без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов.

Подтопление угрожает 20 населенным пунктам в пяти районах. Всего планируется эвакуировать около 3 тыс. человек.