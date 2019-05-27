В Санкт-Петербурге родители оставили семимесячную дочь умирать от голода

Малышка и сейчас находится в больнице.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге родители оставили 7-месячную дочь умирать от голода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СКР по Северной столице.

Из материалов дела следует, что 21 мая 2019 года пара оставила малышку одну в съемном частном доме без присмотра и питания и ушла в неизвестном направлении. На плач ребенка пришел родственник собственника. Девочку госпитализировали, в больнице она находится и сейчас.

Следователи продолжают поиск родителей.

Отмечается, что ранее возбужденное дело об оставлении в опасности переквалифицировали в покушение на убийство. Правоохранители подчеркивают, что родители рассчитывали на гибель дочери.

Расследование продолжается.