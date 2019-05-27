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В Санкт-Петербурге родители оставили семимесячную дочь умирать от голода

15:11, 27 мая, 2019
Дарья Снидкова
15:11, 27 мая, 2019
Дарья Снидкова
185
0
#дети\n#здоровье\n#Санкт-Петербург\n#родители\n#младенец
Фото: Pixabay
185
0

Малышка и сейчас находится в больнице.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге родители оставили 7-месячную дочь умирать от голода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СКР по Северной столице.

Из материалов дела следует, что 21 мая 2019 года пара оставила малышку одну в съемном частном доме без присмотра и питания и ушла в неизвестном направлении. На плач ребенка пришел родственник собственника. Девочку госпитализировали, в больнице она находится и сейчас.

Следователи продолжают поиск родителей.

Отмечается, что ранее возбужденное дело об оставлении в опасности переквалифицировали в покушение на убийство. Правоохранители подчеркивают, что родители рассчитывали на гибель дочери.

Расследование продолжается.

15:11, 27 мая, 2019
Дарья Снидкова
185
0
#дети\n#здоровье\n#Санкт-Петербург\n#родители\n#младенец
МирТесен

 

 

 


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