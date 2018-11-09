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В подмосковном колледже пьяный парень открыл стрельбу

13:20, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
13:20, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#оружие\n#пьяные\n#Московская область\n#стрельба
Фото: Pixabay
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Молодого человека задержала полиция.

Ногинск. Московская область. В подмосковном городе Ногинск молодой человек пришел в колледж с пневматическим ружьем. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, он выстрелил в воздух после конфликта с охранником.

Как сообщили агентству в областном ГУ МВД, стреляющий не является учащимся учебного заведения. Конфликт возник, когда он попытался пройти в колледж, чтобы «пообщаться со своей знакомой».

Злоумышленника задержала полиция. Пострадавших нет. По информации правоохранителей, 27-летний парень был пьян.

 

13:20, 09 ноября, 2018
Дарья Снидкова
190
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#оружие\n#пьяные\n#Московская область\n#стрельба

 

 

 


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