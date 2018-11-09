В подмосковном колледже пьяный парень открыл стрельбу

Молодого человека задержала полиция.

Ногинск. Московская область. В подмосковном городе Ногинск молодой человек пришел в колледж с пневматическим ружьем. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, он выстрелил в воздух после конфликта с охранником.

Как сообщили агентству в областном ГУ МВД, стреляющий не является учащимся учебного заведения. Конфликт возник, когда он попытался пройти в колледж, чтобы «пообщаться со своей знакомой».

Злоумышленника задержала полиция. Пострадавших нет. По информации правоохранителей, 27-летний парень был пьян.