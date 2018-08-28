Возможным виновником выброса в атмосферу Крыма был завод «Титан»

По предварительному заключению вещество не представляет угрозы для населения.

Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал возможным виновником выброса неизвестного вещества в атмосферу полуострова завод «Титан». Об этом пишет «Российская газета».

Напомним, что выброс произошел в ночь с 23 на 24 августа. Однако Минэкологии, природоохранная прокуратура и Роспотребнадзор только 27 августа признали факт инцидента и взяли пробы воздуха.

Тогда объекты, стоящие на улицах, покрыл маслянистый налет ржавого цвета. Растения получили химические ожоги и умерли. Нержавеющие предметы покрылись ржавчиной, а люди пожаловались на кожные высыпания.

Однако, по словам Аксенова, Роспотребнадзор заключил, что выброс безопасен для здоровья. К вечеру вторника, 28 августа, будут понятны причины.