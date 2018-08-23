В Ленобласти питбуль спас 11-летнюю хозяйку от злоумышленника

Собака разгрызла намордник и накинулась на мужчину.

Сясьстрой. Ленинградская область. В Ленинградской области возбудили уголовное дело после нападения на выгуливающую собаку 11-летнюю девочку. Об этом сообщала пресс-служба областного СКР.

По данным следствия, девочка гуляла с питомцем в лесопосадке, когда на нее напал злоумышленник. Мужчина схватил ребенка за ногу, повалил на землю и протащил по земле за хозпостройки.

Там он ударил битой по ноге ребенка, осмотрел карманы и, не найдя ничего ценного, скрылся.

Как пишет «Фонтанка», мама ребенка рассказала полиции, что питбуль прогрыз намордник и набросился на мужчину. Только после этого напавший сбежал.

«Никакого насилия сексуального характера в отношении девочки не совершалось», - подчеркивают в ведомстве.

Сейчас полиция ищет худощавого мужчину с темной бородой и татуировкой на правой щеке.