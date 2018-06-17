В Москве таксист въехал в толпу мексиканских болельщиков

Пострадало восемь человек.

Москва. Россия. Таксист врезался в толпу пешеходов на тротуаре в Москве. Мужчина пытался скрыться с места происшествия, но его удалось задержать.

Виновник происшествия оказался гражданином Киргизии, сообщает Интерфакс. Сам он рассказал, что был трезв, и просто перепутал педали из-за того, что находился за рулем больше 20 часов.

Наезд произошел на улице Ильинка. На выложенном в сети видео с камер наблюдения видно, как желтая машина с шашечками такси притормаживает перед стоящими автомобилями, а потом резко сворачивает вправо и врезается в толпу идущих по тротуару людей.

После случившегося водитель выскочил из машины и пытался убежать, но очевидцы догнали и скрутили его.

В результате ДТП пострадало восемь человек, в числе которых – туристы из Мексики. Семеро из них находятся в удовлетворительном состоянии, еще одна женщина получила травмы средней степени тяжести.