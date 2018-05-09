МЧС: 7 застрявших на льдине рыбаков спасли в Магадане

Лед треснул из-за сильных волн и мог унести людей в открытое море.

Марчекан. Магаданская область. 7 застрявших на льдине рыбаков спасли в Магаданской области. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел утром 9 мая в бухте Нагаева в Охотском море.

По данным ведомства, рыбаки находились на непрочном льду, который треснул из-за сильных волн. Людей могло унести в открытое море, однако благодаря действиям спасателей этого не произошло.

«Рыбаки были благополучно эвакуированы, медицинская помощь никому из них не потребовалась. Для оказания помощи было привлечено семь человек личного состава и три единицы техники», - говорится в сообщении магаданского МЧС.