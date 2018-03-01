Глава СКР взял под контроль дело о жестоком обращении с пенсионерами в доме престарелых в Перми

Якобы в учреждении им не оказывали помощь и привязывали к кроватям.

Москва. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о жестоком обращении с пенсионерами в доме престарелых в Перми. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, уголовное дело было возбуждено пермским управлением СКР еще в конце февраля. Поводом для этого послужил ряд публикаций местных СМИ о том, что в одном из частных домов престарелых города сотрудники жестоко обращаются с пожилыми людьми. Якобы пенсионерам не оказывали необходимую помощь и привязывали к кроватям.

При этом о сложившейся ситуации высказался также уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. По его словам, речь идет о частном доме престарелых «Мария».

Истинное положение вещей в этом учреждении вскрылось тогда, когда его посетили сотрудники краевого Минсоцразвития и прокуратуры, говорится на его официальном сайте. Им удалось выяснить, что из-за ужасных условий жизни умерли несколько человек.

В настоящее время Александр Бастрыкин поручил провести полное и всестороннее расследование и установить причины произошедшего, а также выяснить, кто из числа руководителей допустил нарушение прав пожилых людей.