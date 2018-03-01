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Глава СКР взял под контроль дело о жестоком обращении с пенсионерами в доме престарелых в Перми

11:05, 01 марта, 2018
Александра Бобрович
11:05, 01 марта, 2018
Александра Бобрович
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#пенсионеры\n#Пермь\n#жестокость\n#уголовное дело\n#происшествие\n#расследование
Фото: sledcom.ru
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Якобы в учреждении им не оказывали помощь и привязывали к кроватям.

Москва. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о жестоком обращении с пенсионерами в доме престарелых в Перми. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.  

По ее словам, уголовное дело было возбуждено пермским управлением СКР еще в конце февраля. Поводом для этого послужил ряд публикаций местных СМИ о том, что в одном из частных домов престарелых города сотрудники жестоко обращаются с пожилыми людьми. Якобы пенсионерам не оказывали необходимую помощь и привязывали к кроватям.  

При этом о сложившейся ситуации высказался также уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. По его словам, речь идет о частном доме престарелых «Мария».  

Истинное положение вещей в этом учреждении вскрылось тогда, когда его посетили сотрудники краевого Минсоцразвития и прокуратуры, говорится на его официальном сайте. Им удалось выяснить, что из-за ужасных условий жизни умерли несколько человек.  

В настоящее время Александр Бастрыкин поручил провести полное и всестороннее расследование и установить причины произошедшего, а также выяснить, кто из числа руководителей допустил нарушение прав пожилых людей.

11:05, 01 марта, 2018
Александра Бобрович
360
0
#пенсионеры\n#Пермь\n#жестокость\n#уголовное дело\n#происшествие\n#расследование

 

 

 

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