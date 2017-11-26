Сотрудника Росгвардии застрелили в Армавире

Врио начальника отдела вневедомственной охраны пытался разнять устроивших потасовку в ресторане.

Армавир. Краснодарский край. В Армавире застрелили сотрудника Росгвардии, который пытался предотвратить конфликт в ресторане. Как пишет Газета.ру, трагедия произошла в ночь на 26 ноября. Врио начальника отдела вневедомственной охраны по Армавиру получил смертельное ранение при попытке утихомирить посетителей заведения. Офицера доставили в больницу, где он скончался.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.