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В Краснодарском крае потушили пожар на бывшей базе ЧВК «Вагнер»

18:18, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Краснодарском крае потушили пожар на бывшей базе ЧВК «Вагнер»
18:18, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
296
0
#Краснодарский край\n#пожар\n#МЧС\n#ЧВК «Вагнер»
Фото: pxhere.com
296
0

Причину возгорания устанавливают специалисты МЧС.

Молькино. Краснодарский край. Двухэтажное административное здание загорелось на территории бывшей базы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на хуторе Молькино в Краснодарском крае. Как пишет Коммерсантъ, огонь удалось потушить.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС, причина возгорания не установлена. Версию об атаке беспилотника в ведомстве отрицают.  

Издание отмечает, что в ночь на 21 сентября над регионом сбили 18 дронов ВСУ. В Тихорецком районе Краснодарского края после пожара и детонации взрывоопасных предметов было эвакуировано 1,2 тыс. человек.

База ЧВК «Вагнер» в Молькино была открыта в 2015 году неподалеку от трассы М-4 «Дон» рядом с городом Горячий Ключ. Не используется по назначению с 2023 года.

18:18, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
296
0
#Краснодарский край\n#пожар\n#МЧС\n#ЧВК «Вагнер»