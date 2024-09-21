В Краснодарском крае потушили пожар на бывшей базе ЧВК «Вагнер»

Молькино. Краснодарский край. Двухэтажное административное здание загорелось на территории бывшей базы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» на хуторе Молькино в Краснодарском крае. Как пишет Коммерсантъ, огонь удалось потушить.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС, причина возгорания не установлена. Версию об атаке беспилотника в ведомстве отрицают.

Издание отмечает, что в ночь на 21 сентября над регионом сбили 18 дронов ВСУ. В Тихорецком районе Краснодарского края после пожара и детонации взрывоопасных предметов было эвакуировано 1,2 тыс. человек.

База ЧВК «Вагнер» в Молькино была открыта в 2015 году неподалеку от трассы М-4 «Дон» рядом с городом Горячий Ключ. Не используется по назначению с 2023 года.