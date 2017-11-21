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      В Ярославле столкнулись две маршрутки: пострадали шесть человек

      12:02, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:02, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      119
      0
      #ДТП\n#люди\n#маршрутки\n#происшествие\n#пострадавшие.
      Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
      119
      0

      По предварительной информации, травмы могли получить дети.

      Ярославль. В столице Ярославской области на проспекте Авиаторов столкнулись две маршрутки. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в результате аварии пострадали шесть человек. 

      По информации ведомства, ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта «Красноборская». Два маршрутных автобуса столкнулись, ехав в попутном направлении. Причины аварии правоохранители пока не сообщили. 

      В настоящее время пострадавшие госпитализированы. В СМИ появилась информация, что среди них могут быть дети. Как пишет Интерфакс, их жизни ничего не угрожает. 

      Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники Госавтоинсекции, а также регионального управления МЧС. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего. 

      12:02, 21 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      119
      0
      #ДТП\n#люди\n#маршрутки\n#происшествие\n#пострадавшие.

       

       

       

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