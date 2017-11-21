В Ярославле столкнулись две маршрутки: пострадали шесть человек

По предварительной информации, травмы могли получить дети.

Ярославль. В столице Ярославской области на проспекте Авиаторов столкнулись две маршрутки. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в результате аварии пострадали шесть человек.

По информации ведомства, ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта «Красноборская». Два маршрутных автобуса столкнулись, ехав в попутном направлении. Причины аварии правоохранители пока не сообщили.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы. В СМИ появилась информация, что среди них могут быть дети. Как пишет Интерфакс, их жизни ничего не угрожает.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники Госавтоинсекции, а также регионального управления МЧС. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.