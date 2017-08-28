В Хабаровске уволили таксистов, «умывших» девушек зеленкой

Об этом сообщил председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александр Садков.

Хабаровск. Диспетчерская служба такси «Максим» уволила двух сотрудников, которые, согласно видео в социальных сетях, заставили двух девушек умываться зеленкой. Об этом в интервью изданию РИА Новости сообщил председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александр Садков.

По данным СМИ, руководство диспетчерской службы считает такое отношение к пассажирам недопустимым. В связи с этим компания прекратила сотрудничество с таксистами.

Помимо этого Александр Садков подчеркнул, что в регионе в сфере перевозок необходимо обезопасить как пассажиров, так и водителей такси. Для этого необходимо принять соответствующие законы.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, что мужчины у автомобиля такси заставили девушек умыться зеленкой. Снимавший ролик сообщил о том, что девушкам надо было в находящийся в нескольких часах езды от Хабаровска город Вяземский, однако у них не оказалось денег. В настоящее время полиция столицы Хабаровского края начала доследственную проверку по факту произошедшего.