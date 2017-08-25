Суд отправил хабаровских живодерок в тюрьму

Алена Савченко и Алина Орлова проведут 4 года в колонии общего режима.

Хабаровск. Суд Индустриального района столицы Хабаровского края признал виновными в совершении преступлений хабаровских живодерок Алену Савченко и Алину Орлову. Девушкам назначено наказание в виде лишения свободы до 4 лет в колонии общего режима, пишет Интерфакс - Дальний Восток.

Девушки признаны виновными в жестоком обращении с животными, разбое и оскорблении чувств верующих. Алена Савченко приговорена к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы. Алина Орлова проведет в тюрьме 3 года и 10 дней.

Дело об издевательствах над животными рассматривалось в суде с марта 2017 года в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что обвиняемые полностью признали свою вину и во время последнего слова просили суд дать им наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, летом 2016 года общественности стало известно, что Савченко и Орлова издевались над животными и убивали их. Жертвами девушек стали не менее 15 птиц, кошек и собак. Фотографии с мест преступлений попали в сеть и вызвали огромный резонанс.

Помимо издевательств над животными, одна из девушек неоднократно публиковала посты, в которых оскорбляла чувства верующих. Также живодерки, вооруженные битой и пневматическим пистолетом, напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги.