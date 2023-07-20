Ижевск. Удмуртия. В России показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство достиг исторического максимума и составил 99%.

Сотрудники полиции раскрывают более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев, сообщает МВД Медиа.

За полгода 2023 года в стране зарегистрировали на 2% меньше преступлений, чем за аналогичный период в 2022 году. Число злодеяний против личности сократилось на 7,1%, на 11,7% уменьшилось количество разбоев, грабежей — на 25%, краж — на 17,6%, угонов транспорта – на 8,8%. Помимо этого на 4,3% стало меньше деяний, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или имитирующих устройств.

За 6 месяцев 2023 года в России зарегистрировали на 8,3% меньше преступлений в общественных местах, чем в 2022 году. Также продолжается активная работа с подростками, в результате чего на 7,7% снизилось количество совершенных ими нарушений.

В то же время на 5,4% увеличилось количество раскрытых преступлений прошлых лет, 27,7% из них — тяжкие и особо тяжкие. Помимо этого по сравнению с январем-июнем 2022 года полиция пресекла на 11,2% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Отмечается, что в стране не теряют актуальности преступления, совершенные с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Их количество за полгода увеличилось на 27,9%.

Что касается Удмуртии, то по данным регионального МВД раскрываемость дел об убийствах, изнасилованиях, разбое и фактах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в регионе с января по июнь 2023 года составила 100%.