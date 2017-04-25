В Ульяновске лифт с медиками и пациенткой упал с 6 этажа

По счастливой случайности все остались живы.

Ульяновск. Лифт с бригадой скорой помощи и пациенткой упал с 6 этажа в одной из многоэтажек в Ульяновске. В результате инцидента никто не погиб, сообщает «ФедералПресс».

Министр здравоохранения региона Павел Дегтярь заявил: «По предварительной информации диспетчера, бригада скорой медицинской помощи с пациенткой летели в лифте в свободном падении с 6-го по 2 этаж в одном из многоэтажных домов на улице Шигаева! Коллегам и пациентке очень сильно повезло, что лифт накренился и его заклинило. Спасатели МЧС прибывшие на место оперативно эвакуировали медиков и пациентку».

В сообщении Дегтяря указывается, что пациентку госпитализировали в кардиологический стационар.