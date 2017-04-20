Против жителя Екатеринбурга, бившего сына головой об асфальт, возбудили уголовное дело

По версии следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Екатеринбург. Житель Екатеринбурга несколько раз ударил сына 2012 года рождения головой об асфальт на глазах у прохожих. Очевидцы преступления пресекли действия злоумышленника, сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.

По версии следствия, отец мальчика находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент случился вечером 18 апреля на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.

Вечером 19 апреля следователи задержали 39-летнего ранее судимого электромеханика по месту своего жительства. «Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)», - говорится на сайте ведомства.

Следователи и сотрудники полиции устанавливают детали случившегося. По результатам судебно-медицинской экспертизы определят степень тяжести причиненного вреда здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается.