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      Против жителя Екатеринбурга, бившего сына головой об асфальт, возбудили уголовное дело

      10:55, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:55, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      251
      0
      #жестокость\n#насилие\n#преступления\n#Екатерибург
      Фото: pixabay.com
      251
      0

      По версии следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

      Екатеринбург. Житель Екатеринбурга несколько раз ударил сына 2012 года рождения головой об асфальт на глазах у прохожих. Очевидцы преступления пресекли действия злоумышленника, сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.

      По версии следствия, отец мальчика находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент случился вечером 18 апреля на перекрестке улиц Красных командиров и Космонавтов. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.

      Вечером 19 апреля следователи задержали 39-летнего ранее судимого электромеханика по месту своего жительства. «Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)», - говорится на сайте ведомства.

      Следователи и сотрудники полиции устанавливают детали случившегося. По результатам судебно-медицинской экспертизы определят степень тяжести причиненного вреда здоровью.

      Расследование уголовного дела продолжается.

      10:55, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      251
      0
      #жестокость\n#насилие\n#преступления\n#Екатерибург
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