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      В Петербурге скончался еще один пострадавший при теракте в метро

      15:31, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      15:31, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      148
      0
      #метро\n#теракт\n#Питер\n#жертвы\n#гибель людей
      Фото: twitter.com/87stesha
      148
      0

      Количество жертв возросло до 15 человек.

      Санкт-Петербург. В клинике Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге умер пострадавший в результате теракта в среду, 12 апреля. Общее число жертв увеличилось до 15, включая террориста-смертника, пишут «Ведомости».

      Ранее врачи оценивали состояние пациента как тяжелое.

      11 апреля мэрия Петербурга сообщила о 102 пострадавших и не исключила возможности того, что эта цифра увеличится. В больницах на тот момент оставался 51 пострадавший.

      3 апреля, на перегоне центральных станций метро Санкт-Петербурга «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв в одном из вагонов. Случившееся признали терактом.

      4 апреля следствие назвало имя исполнителя взрыва. Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

      15:31, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      148
      0
      #метро\n#теракт\n#Питер\n#жертвы\n#гибель людей
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