В Петербурге скончался еще один пострадавший при теракте в метро

Количество жертв возросло до 15 человек.

Санкт-Петербург. В клинике Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге умер пострадавший в результате теракта в среду, 12 апреля. Общее число жертв увеличилось до 15, включая террориста-смертника, пишут «Ведомости».

Ранее врачи оценивали состояние пациента как тяжелое.

11 апреля мэрия Петербурга сообщила о 102 пострадавших и не исключила возможности того, что эта цифра увеличится. В больницах на тот момент оставался 51 пострадавший.

3 апреля, на перегоне центральных станций метро Санкт-Петербурга «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв в одном из вагонов. Случившееся признали терактом.

4 апреля следствие назвало имя исполнителя взрыва. Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.