Следствие назвало имя исполнителя взрыва в метро в Санкт-Петербурге

Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения.

Москва. Следственный комитет России установил личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне питерского метрополитена. Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, сообщается на официальном сайте следственного комитета России.

Эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы Джалилова на сумке со взрывным устройством, которую нашли на станции метро «Площадь Восстания». Принадлежность сумки помогли определить и записи с камер видеонаблюдения.

В понедельник, 3 апреля, произошел теракт в Санкт-Петербурге на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате погибли 14 человек.