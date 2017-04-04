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      Следствие назвало имя исполнителя взрыва в метро в Санкт-Петербурге

      17:15, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:15, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      217
      0
      #метро\n#теракт\n#Питер\n#жертвы\n#гибель людей.
      Фото: interfax.ru
      217
      0

      Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения.

      Москва. Следственный комитет России установил личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне питерского метрополитена. Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, сообщается на официальном сайте следственного комитета России.

      Эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы Джалилова на сумке со взрывным устройством, которую нашли на станции метро «Площадь Восстания». Принадлежность сумки помогли определить и записи с камер видеонаблюдения.

      В понедельник, 3 апреля, произошел теракт в Санкт-Петербурге на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате погибли 14 человек

      17:15, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      217
      0
      #метро\n#теракт\n#Питер\n#жертвы\n#гибель людей.
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