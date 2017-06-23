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      В России начали производить летающие электромобили

      14:25, 23 июня, 2017
      Новичок
      14:25, 23 июня, 2017
      Новичок
      270
      0
      #авиация\n#электромобили\n#прогресс\n#техника\n#полет
      Фото: begalet.ru
      270
      0

      Новинка разгоняется в воздухе до 70 км/ч, для управления требуется удостоверение пилота-любителя сверхлегкой авиации.  

      Пятигорск. Ставропольский край. Летающие электромобили начали выпускать на Северном Кавказе. Как сообщает «Экономика сегодня», аппараты собирают по спецзаказам в экспериментальной научной лаборатории в Пятигорске.  

      Конструкторы назвали свое детище «Бегалет». У машины 4 колеса, она разгоняется на земле до 100 км/ч, а в воздухе - до 70 км/ч. Стоимость аппарата составляет от полумиллиона рублей. Чтобы управлять «Бегалетом», необходимо удостоверение пилота-любителя сверхлегкой авиации.  

      Гендиректор и авиаконструктор НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак пояснил, что «Бегалет» представляет собой электромобиль с мягким крылом парапланерного типа.

      14:25, 23 июня, 2017
      Новичок
      270
      0
      #авиация\n#электромобили\n#прогресс\n#техника\n#полет

       

       

       

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