В России начали производить летающие электромобили

Новинка разгоняется в воздухе до 70 км/ч, для управления требуется удостоверение пилота-любителя сверхлегкой авиации.

Пятигорск. Ставропольский край. Летающие электромобили начали выпускать на Северном Кавказе. Как сообщает «Экономика сегодня», аппараты собирают по спецзаказам в экспериментальной научной лаборатории в Пятигорске.

Конструкторы назвали свое детище «Бегалет». У машины 4 колеса, она разгоняется на земле до 100 км/ч, а в воздухе - до 70 км/ч. Стоимость аппарата составляет от полумиллиона рублей. Чтобы управлять «Бегалетом», необходимо удостоверение пилота-любителя сверхлегкой авиации.

Гендиректор и авиаконструктор НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак пояснил, что «Бегалет» представляет собой электромобиль с мягким крылом парапланерного типа.