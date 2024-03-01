Развитием электротранспорта в Удмуртии займётся компания Hyper

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подписал соглашение с генеральным директором компании Hyper Алексеем Тихоновым о развитии электротранспорта в республике. Об этом сообщает пресс-служба РОСНАНО.

В рамках соглашения компания «Хайпер» разработает стратегию развития электротранспорта Удмуртии, в том числе сформирует перечень мер повышения спроса на электромобили. Кроме того, Hyper планирует стать инвестором создания зарядных станций.

«Удмуртская Республика – один из лидеров по росту промышленного производства в стране. Здесь высокий потенциал для внедрения электродвижения в рамках реализации Концепции развития электротранспорта в России», — добавил Алексей Тихонов.

Ярослав Семенов подчеркнул, что компания имеет хороший опыт работы в этой сфере.

«К концу года в Удмуртии должно быть размещено не менее 40 станций. Мы получили на эти цели средства из федерального бюджета – порядка 80 млн рублей. Сегодня у нас уже работают 36 станций», — поделился председатель правительства республики.