Вместо опухоли у 15-летней москвички врачи обнаружили ее неразвившегося близнеца

Москва. Московские хирурги вместо опухоли в грудной клетке 15-летней школьницы нашли ее неразвившегося близнеца. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

Во время планового обследования врачи нашли у пациентки большое доброкачественное новообразование размером примерно 8 на 9 см. Девочку ничего не беспокоило и специалисты взяли анализы, которые показали, что она не больна раком.

В результате пациентку направили на плановую операцию в детскую городскую клиническую больницу имени Георгия Сперанского. По словам детского хирурга, кандидата медицинских наук Руслана Молотова, новообразование состояло из разных видов тканей: жировой, соединительной, хрящевой и имело волосы.

«Это свидетельствовало о том, что это неразвившийся плод близнеца пациента. Врачи провели операцию — через небольшой разрез девочке ввели эндоскопический инструмент — торакоскоп и аккуратно удалили опухоль. Определенную сложность представляло то, что во время операции требовалось не повредить близко расположенные крупные кровеносные сосуды и сердце», — сообщил Руслан Молотов.

Операция прошла успешно, девочку выписали через несколько дней. Спустя полгода она пройдет дополнительные обследования, чтобы удостовериться, что не возникло новых образований.