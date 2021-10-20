Путин попросил россиян уходить на больничный в случае заражения коронавирусом родственников

Это необходимо для эффективной борьбы с распространением коронавируса, объяснил глава государства.



Москва. Заражение кого-либо в семье коронавирусной инфекцией является законной причиной для выхода на больничный его работающих родственников. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством 20 октября, прямую трансляцию которого ведут федеральные телеканалы.

Глава государства призвал граждан соблюдать это правило. Он напомнил, что только так можно прервать цепочку распространения инфекции.

«Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят», — отметил президент.

Как уже сообщалось, на совещании Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в стране нерабочие дни с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, было объявлено о компенсациях работодателям, которые понесут убытки из-за этой меры, вводимой в связи с новой вспышкой коронавируса.