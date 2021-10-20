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На компенсации бизнесу за нерабочие дни выделят 27 млрд рублей

16:38, 20 октября, 2021
Евгений Кандаков
На компенсации бизнесу за нерабочие дни выделят 27 млрд рублей
16:38, 20 октября, 2021
Евгений Кандаков
138
0
#финансы и деньги\n#экономика\n#бизнес\n#убыток\n#Правительство РФ\n#Владимир Путин\n#коронавирус\n#ограничения
Фото: pixabay.com
138
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За каждого отпущенного домой работника выплатят по одному МРОТ.

Москва. Предприниматели получат компенсации за каждого сотрудника, отпущенного со службы в связи с введением нерабочих дней. Решение об этом было принято президентом России Владимиром Путиным на совещании с правительством 20 октября.

Напомним, глава государства одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении оплачиваемых нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В регионах с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой эти меры могут быть приняты с более ранней даты и при необходимости продлены.

В связи с ожидаемыми убытками, которые понесет из-за этого решения малый и средний бизнес, первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил выплатить предпринимателям компенсации. Президент согласился с этой инициативой. Решено было начислить по одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) на каждого работника, которого отправят домой. В среднем по России величина МРОТ составляет 12 792 рубля.

Всего на реализацию постановления предполагается выделить 27 млрд рублей. Выплаты будут осуществляться по заявкам в налоговые органы в период с 15 ноября до 31 декабря.

16:38, 20 октября, 2021
Евгений Кандаков
138
0
#финансы и деньги\n#экономика\n#бизнес\n#убыток\n#Правительство РФ\n#Владимир Путин\n#коронавирус\n#ограничения
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