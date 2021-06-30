Путин рассекретил вакцину, которой привился от коронавируса

Также он рассказал о своем самочувствии после иммунизации.



Москва. В Центре международной торговли в Москве началась 18 по счету прямая линия с Владимиром Путиным. Президент России начал с ответов на вопросы, касающиеся пандемии коронавируса.

В частности, глава государства раскрыл название вакцины, которой он привился – это «Спутник V». Ранее президент скрывал ее название, чтобы не создавать конкурентные преимущества данному препарату, поскольку в России разработаны 4 вида вакцин от COVID-19.

Путин рассказал о своих ощущениях после иммунизации.

«После первого укола вообще ничего не чувствовал. Спустя часа 4 - чувствительность в месте укола. После второго - температура 37, 2. Лег спать, проснулся - 36,6», - рассказал российский лидер.

Также глава государства добавил, что прививка – не панацея от заражения, ему лично известны случаи со знакомыми, которые переболели коронавирусом после вакцинации. Однако, подчеркнул президент, все они перенесли заболевание в легкой форме, без каких-либо серьезных последствий для здоровья.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что раньше его от COVID-19 привилась одна из его дочерей. По словам главы государства, после прививки у нее лишь на некоторое время повысилась температура до 37,5 градусов.