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Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания

16:35, 29 апреля, 2021
Андрей Поносов
Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания
16:35, 29 апреля, 2021
Андрей Поносов
249
0
#Россия\n#коронавирус\n#Роспотребнадзор\n#вакцинация
Фото: pixabay.com
249
0

В Роспотребнадзоре предполагают осложнение ситуации с COVID-19 к осени.

Москва. Коронавирусная инфекция приобретает признаки сезонного заболевания. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Российская газета».

«К осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации», - цитирует Попову издание.

Врачи по-прежнему рекомендуют гражданам соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к COVID-10 может сформироваться в России к сентябрю. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

16:35, 29 апреля, 2021
Андрей Поносов
249
0
#Россия\n#коронавирус\n#Роспотребнадзор\n#вакцинация