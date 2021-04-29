Коронавирус приобретает признаки сезонного заболевания

В Роспотребнадзоре предполагают осложнение ситуации с COVID-19 к осени.
Москва. Коронавирусная инфекция приобретает признаки сезонного заболевания. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Российская газета».
«К осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации», - цитирует Попову издание.
Врачи по-прежнему рекомендуют гражданам соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к COVID-10 может сформироваться в России к сентябрю. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.