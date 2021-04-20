Британский и южноафриканский штаммы коронавируса завезли в Пермский край

Эти разновидности распространяются быстрее обычной.



Пермь. Пермский край. Пермские медики выявили первые случаи заражения новыми формами COVID-19. Как сообщается на официальном сайте краевого правительства, в марте-апреле у 14 пациентов в регионе был обнаружен британский штамм коронавируса и у 1 – южноафриканский.

Как отметил глава регионального управления Роспотребнадзора Виталий Костарев, данные формы заболевания пока не в полной мере изучены. Их удается выявить при дополнительных лабораторных исследованиях жителей, у которых уже подтвержден COVID-19 после возвращения из зарубежных поездок.

В связи с распространением инфекции, в том числе новых штаммов, на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом масочный режим в Пермском крае решили не отменять как минимум до 23 мая.

Также под запретом остается работа ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений, проведение культурно-массовых мероприятий.

Всего в Пермском крае подтверждено свыше 53 тыс. случаев коронавируса. Привились от коронавируса 142 тыс. местных жителей, из них около половины получили оба компонента вакцины.

Как уже сообщалось, в начале апреля первые случаи заражения британской и южноафриканской разновидностями коронавируса были выявлены в Свердловской области.

Добавим, вирусы новых штаммов COVID-19 отличаются повышенной заразностью. Причина этого заключается в более функциональных шипах, которыми они прикрепляются к клеткам человеческого организма, установили недавно американские ученые.