Британский и южноафриканский штаммы коронавируса добрались до Урала

Данные разновидности отличаются повышенной заразностью.



Екатеринбург. Свердловская область. На Урал завезли южноафриканский и британский штаммы COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, пишет Лента.ру со ссылкой на E1.ru News

По словам медика, британский вариант вируса нашли у женщины, побывавшей в Турции. Южноафриканский штамм «доставила» на себе пациентка, прилетевшая из Объединенных Арабских Эмиратов. Ее уже вылечили. Пока новых случаев выявления указанных штаммов в регионе не отмечено, добавил Дмитрий Козловских.

Напомним, южноафриканский и британский штаммы распространяются активнее обычных. Недавно американские ученые выяснили, что причина этого заключается в более функциональных шипах, которыми данные разновидности коронавируса зацепляются за клетки человеческого организма.