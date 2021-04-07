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Британский и южноафриканский штаммы коронавируса добрались до Урала

11:47, 07 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Британский и южноафриканский штаммы коронавируса добрались до Урала
11:47, 07 апреля, 2021
Евгений Кандаков
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#здоровье\n#Урал\n#Свердловская область\n#вакцинация\n#фармацевтика\n#медицина\n#наука\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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Данные разновидности отличаются повышенной заразностью.

Екатеринбург. Свердловская область. На Урал завезли южноафриканский и британский штаммы COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, пишет Лента.ру со ссылкой на E1.ru News

По словам медика, британский вариант вируса нашли у женщины, побывавшей в Турции. Южноафриканский штамм «доставила» на себе пациентка, прилетевшая из Объединенных Арабских Эмиратов. Ее уже вылечили. Пока новых случаев выявления указанных штаммов в регионе не отмечено, добавил Дмитрий Козловских.

Напомним, южноафриканский и британский штаммы распространяются активнее обычных. Недавно американские ученые выяснили, что причина этого заключается в более функциональных шипах, которыми данные разновидности коронавируса зацепляются за клетки человеческого организма.

11:47, 07 апреля, 2021
Евгений Кандаков
119
0
#здоровье\n#Урал\n#Свердловская область\n#вакцинация\n#фармацевтика\n#медицина\n#наука\n#коронавирус