Медики не рекомендовали носить маску на улице в мороз

Изделие не предназначено для обогрева дыхательных путей.



Москва. Врачи уточнили, где и при каких обстоятельствах необходимо применять защитную маску, а где – не следует. Об этом пишет RT cо ссылкой на РИА Новости.

В частности, на морозе от маски пользы не будет. Надевать ее на улице необходимо лишь там, где есть большое скопление людей, например, на остановке общественного транспорта. В остальных случаях разумнее оставить ее в кармане или сумке, потому что на морозе маска быстро намокает и охлаждается, это может привести к простуде, рассказала врач-инфекционист Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова.

Ношение маски на улице не требуется, заявил также врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, для обогрева дыхательных путей при холодной погоде она не предназначена.

Добавим, в Роспотребнадзоре ранее сообщили, что масочный режим в России не отменят, пока коронавирус не станет обычным сезонным заболеванием.