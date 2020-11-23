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Коронавирус признали причиной смерти экс-главы Хакасии

10:57, 23 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Коронавирус признали причиной смерти экс-главы Хакасии
10:57, 23 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#здоровье\n#РЖД\n#чиновники\n#смерть\n#Хакасия\n#коронавирус
Фото: r-19.ru
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Виктор Зимин скончался на 59 году жизни.

Москва. Заместитель гендиректора РЖД, бывший глава Хакасии Виктор Зимин умер в возрасте 58 лет в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что причиной смерти стала коронавирусная пневмония.

О заражении сам Зимин сообщил в социальной сети в конце августа. По его словам, инфекцию он подхватил во время командировки на Байкало-Амурскую магистраль. На лечение Зимина направили в госпиталь имени Вишневского Минобороны России.

Хакасию Виктор Зимин возглавлял с 2008 по 2018 годы. После этого работал заместителем гендиректора РЖД - начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона. Отвечал за развитие БАМа и Транссиба.

10:57, 23 ноября, 2020
Евгений Кандаков
1
0
#здоровье\n#РЖД\n#чиновники\n#смерть\n#Хакасия\n#коронавирус