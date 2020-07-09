Власти Москвы разрешили открыть с 13 июля парки и аттракционы

Также можно будет не носить маски на улице.



Москва. В российской столице снимут ряд введенных ранее в связи с пандемией коронавируса ограничений. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем официальном сайте.

В частности, с 13 июля откроются места отдыха, в том числе парки и аттракционы, культурные центры и организации досугового типа, детские лагеря и детские развлекательные центры, секции и кружки, дискотеки. При этом количество посетителей не должно превышать половину от максимальной вместимости.

С этого же дня отменяются все введенные ранее ограничения в сфере предпринимательства и услуг, за исключением санитарных требований. Бизнес может самостоятельно решать, переводить сотрудников в офисы или оставить работать удаленно.

Требование ношения масок на улице с 13 июля носит рекомендательный характер, но в помещениях и транспорте надевать их по-прежнему необходимо.

Ряд дополнительных послаблений начнет действовать с 1 августа. В частности, смогут возобновить работу театры, кинотеатры, концертные залы вместимостью не более 3 тыс. посадочных мест. При этом заполняемость залов не должна превышать 50%.

Число зрителей спортивных соревнований с 1 августа может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

В то же время проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе и публичных мероприятий остается под запретом. Причина – невозможность обеспечить соблюдение социальной дистанции.

Также Сергей Собянин отметил, что введение указанных послаблений стало возможным благодаря устойчивому снижению заболеваемости COVID-19 в столице.

«По сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раз. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза», - подчеркнул мэр Москвы.