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В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев коронавируса

14:46, 03 мая, 2020
Юрий Абашев
В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев коронавируса
14:46, 03 мая, 2020
Юрий Абашев
508
0
#здоровье\n#Россия\n#заболевание\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
508
0

Половина новых заражённых не имели симптомов.

Москва. За прошедшие сутки в России выявили 10 633 случая коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Зафиксировано 58 летальных исходов, 1626 человек полностью выздоровели.

Большинство новых случаев выявили в Москве — 5948, в Подмосковье — 822 и в Санкт-Петербурге — 295. Всего в стране за период пандемии зарегистрировано 134 687 фактов заражения COVID-19. Скончались 1280 человек, 16 639 пациентов выздоровели.

Напомним, что 3 мая в Удмуртии выявили 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

14:46, 03 мая, 2020
Юрий Абашев
508
0
#здоровье\n#Россия\n#заболевание\n#коронавирус

 

 

 


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