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Из карантинного центра под Тюменью выпустят всех эвакуированных из Китая граждан

11:13, 19 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Из карантинного центра под Тюменью выпустят всех эвакуированных из Китая граждан
11:13, 19 февраля, 2020
Евгений Кандаков
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#медицина\n#здоровье\n#Тюмень\n#карантин\n#коронавирус
Фото: Тюменский областной оперативный штаб по профилактике коронавируса
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Из 144 человек, доставленных из Уханя, большинство – россияне, есть также представители бывших союзных республик.

Тюмень. Тюменская область. Обсервационный госпиталь в Тюмени для эвакуированных из китайского Уханя россиян и граждан бывших союзных республик закрывается. Всех его «постояльцев» признали здоровыми, и они могут начать возвращаться в свои регионы, рассказала руководитель областного департамента здравоохранения Инна Куликова на брифинге в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Напомним, эвакуированных из центра распространения опасной инфекции россиян и присоединившихся к ним иностранцев доставили 5 февраля военными самолетами в Тюмень и разместили в санатории «Градостроитель». Он находится в 30 км от города.

Среди 144 эвакуированных были граждане Белоруссии, Казахстана, Украины, Армении, Таджикистана и Узбекистана. Россияне после проверки планировали разъехаться по 44 городам.

В течение двух недель прибывшие из Уханя лица находились под карантином, часть из них с подозрением на заражение перевели в инфекционную больницу. В итоге всех признали здоровыми, рассказали в региональном штабе по борьбе с инфекцией.

Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова добавила, что с пациентами работали 75 специалистов, использовались российские тесты на коронавирус, анализы отправляли в два научно-исследовательских учреждения.

По словам Инны Куликовой, 62 эвакуированных отправятся в Москву ближайшим самолетом. Остальные будут добираться до своих стран и регионов другими авиарейсами и поездами.

«За несколько дней мы введем санаторий «Градостроитель» в нормальную работу, начнем дезинфекцию, как только проводим последнего гостя. Информации о том, что в регион направят еще эвакуированных из Китая, у меня нет», - подытожила глава департамента здравоохранения Тюменской области.

11:13, 19 февраля, 2020
Евгений Кандаков
21
0
#медицина\n#здоровье\n#Тюмень\n#карантин\n#коронавирус

 

 

 


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